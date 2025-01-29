Afrika üzerinden yüksek basınç geliyor: Hava kalitesi düşecek

AA

Afrika kaynaklı yüksek basıncın etkisiyle birçok ilde sis ve pus oluşurken, hava kalitesinde de düşüş gözlendi.

Ankara'da hava kalitesinin "turuncu" seviyeye ulaştığı belirtilirken, İstanbul'da ise sisli ve puslu havanın bir hafta boyunca devam etmesi ve hava kalitesini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

ANKARA 'TURUNCU' SEVİYEDE

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda Ankara'da bazı kesimlerde hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" düzeyde olduğu, bunun riskli gruplar açısından sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yer aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye'deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen söz konusu veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

HAVA KİRLİLİĞİ HASSAS SEVİYEYE ULAŞTI

NEFES uygulamasının verilerine göre, ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara'da semtlere göre farklılık gösterdi.

Saat 12.00'de Çankaya'da yüzde 111 olarak ölçülen hava kirliliği, Bahçelievler ve Ulus'ta yüzde 114, Batıkent'te yüzde 105 ve Keçiören Sanatoryum'da yüzde 102 çıktı.

Yüzde 101-150 arasındaki oranın, "hassas" seviyede değerlendirildiği, bunun riskli gruptaki kişiler için sağlık etkileri oluşturabileceği uyarısının yer aldığı uygulamada, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralandı:

"- 0 ile 50 arası: Temiz (yeşil),



- 51 ile 100 arası: Orta (sarı),



- 101 ile 150 arası: Hassas (turuncu),



- 151 ile 200 arası: Sağlıksız (kırmızı),



- 201 ile 300 arası: Kötü (mor),



- 301 ile 500 arası: Tehlikeli (bordo)."

İSTANBUL'DA SİSLİ VE PUSLU HAVA 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da görülen sisli ve puslu havanın da 1 hafta boyunca etkili olacağı bildirildi.

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin Afrika'dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyledi.

"MEVSİM KIŞ, BUNDAN DOLAYI DA ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

İstanbul'da bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun etkili olmasının sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu aktaran Özdemir, "Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor." diye konuştu.

Özdemir, bu durumun deniz ile göl kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmaya neden olduğunu kaydederek, "Bundan dolayı çukur yerlerde, dere kenarları, nehir kenarları, göl kenarları veya denizin bulunduğu kısımlarda sis ve pus olayını daha fazla görüyoruz. Mevsim kış, bundan dolayı da çok dikkatli olmamız lazım. Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis olayı çok görülebilecektir." dedi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLARIN, ÇOCUKLARIN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR DIŞARIYA ÇIKMAMASI LAZIM"

İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir."

Güven Özdemir, yedi tepe üzerine kurulu olan İstanbul'un düz bir zeminde olmadığını kaydetti.

Sanayinin ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde hava kirliliğinin etkili olacağını vurgulayan Özdemir, "İstanbul'da Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe'nin E-5'e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy bu kısımlarda hava kirliliği had safhada." şeklinde konuştu.