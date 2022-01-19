Afyonkarahisar'da tır dorsesi devrildi, mandalinalar yola saçıldı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi kavşağından geçiş yapan bir tırın dorsesinin devrilmesi sonucu kasalar dolusu mandalina yola saçıldı. Yol bir süre trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar OSB kavşağında meydana geldi. Mersin'den İzmir'e giden Aldülkadir B. idaresindeki mandalina yüklü TIR, Afyonkarahisar'ın OSB kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dorsesi savruldu.

MANDALİNALAR YOLA SAÇILDI

Dorsede bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı. Olay yerinden geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri mandalina saçılan yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.