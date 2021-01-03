Ağrı'da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı
buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatan ambulanstaki 5 kişi yaralandı.
- DHA
- 03.01.2021 - 21:31
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Ambulans, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.