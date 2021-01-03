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    Ağrı'da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı

    buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatan ambulanstaki 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 21:31
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    Ağrı'da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı

     

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Ambulans, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #1

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #2

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #3

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #4

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #5

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #6

    Ağrı da hasta taşıyan ambulans, elektrik direğine çarpıp yan yattı #7

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