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    Ağrı'da PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı

    Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 00:26
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    Ağrı'da PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı

    Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri saptanan 3 zanlı hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.

    Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılar İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 3 kişi hakkında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ağrı da PKK ya destek veren 3 kişi tutuklandı #1

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