Ağrı'da PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- İHA
- 07.10.2020 - 00:26
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri saptanan 3 zanlı hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.
Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılar İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 3 kişi hakkında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.