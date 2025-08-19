Ağustos'a eklenecek: Yaz mevsimi uzuyor...

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerde kaymalar yaşanmaya devam ediyor.

Uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre, bu yıl yaz sıcaklıkları yalnızca Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıyla sınırlı kalmayacak.

2025’te yaz mevsiminin etkileri Eylül ortasına kadar sürecek ve Türkiye genelinde yaklaşık 15 gün daha uzun bir yaz yaşanacak.

KIŞ UZAKLAŞTI

Hava Forum, kimine müjdeli kimine kötü olan bu haberi paylaştı.

Paylaşımda; "Maalesef mi desek, harika mı desek bilemedik...

Son meteorolojik verilere göre 2025 yaz mevsimi 15 gün daha uzayacak. Yazın bitmesine -yeni güncellemeyle birlikte- 40 gün kaldı diyebiliriz..." denildi.