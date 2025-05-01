Ahmet Hakan Roma'yı beğenmedi: Bitmiş abi, bir daha da gitmem

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya temaslarını takip etmek üzere Roma’ya giden gazeteci Ahmet Hakan, dönüş yolunda uçakta yapılan basın toplantısına da katıldı.

Hürriyet gazetesindeki köşesinde izlenimlerine yer veren Hakan, kısa bir süre gezme fırsatı bulduğu Roma hakkında kişisel değerlendirmelerde bulundu.

"HAYATIN NEŞESİ YOK"

Ahmet Hakan yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Tuhaf bir havası var Roma’nın. Püfür püfür esmiyor, bunaltıyor falan. Pizza / Makarna / Espresso. Başka bir numara yok. Salı günü sanki pazar günü gibi: Uyuşukluk, kapalı dükkânlar falan. Cıvıl cıvıl bir ortam yok. Hayatın neşesi yok.

"ROMA BİTMİŞ ABİ"

Bir daha Roma'yı ziyaret etmeyeceğini belirten Hakan şöyle yazdı: