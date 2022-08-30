TİP'li milletvekili Ahmet Şık, hükümetin değişmesi durumunda AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditlerini savurdu.

Medyascope YouTube kanalında Ruşen Çakır'ın sunduğu programa konuk olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldı.

Daha önce de "Devlet katil ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" gibi provoke edici sözler sarfeden Şık, konuk olduğu programda da hükümet değişikliğinde AK Parti'nin kapatılacağını ve üyelerinin yargılanacağını söyledi.

"AK Parti'nin gideceğine dair büyük umutlarım var"



AK Parti'nin 2023 seçiminde şansının azaldığını belirten Şık, "AK Partililere hep şunu söylüyoruz; bakın kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Bunlar sizi yargılayacak kanuni maddeler haline dönecek. Önümüzdeki seçimde herkeste 'Bunlar seçimde gidecek' duygusu var. İlk kez ben de böyle büyük bir fırsatın olduğunun farkındayım. Yine de kesin bir cümle kurmak istemiyorum." dedi.

Ahmet Şık: AK Parti kapatılacak, hepsi yargılanacak - Video







" Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar "

Hükümet değişikliğinde AK Parti üyelerinin yargılanması gerektiğini söyleyen Şık, "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.