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Haber Merkezi

2019'dan beri CHP'nin yönettiği İstanbul'da "her şey", türlü vurgunlarla haksız kazanç elde eden bir azınlık için iyi oldu.

16 milyon İstanbullu, çalışmayan metrolarından yanan metrobüslerine, trafik çilesinden bozuk yollarına çile çekmeye devam ediyor.

AK Parti yönetimindeki belediyeler, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, CHP'li belediyeler ise vatandaşa "heykel ile hizmet götürmeyi" sürdürüyor.

AK PARTİ VE CHP'NİN YOLLARI BİLE FARKLI

AK Parti ile CHP belediyeciliği arasındaki fark, sosyal medyada paylaşılan video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Kartal-Pendik arasında yolculuk eden bir sürücü, Kartal tarafında dar yollarda araç sürerken, Pendik girişinde genişleyen yolu görüntüleyerek şunları söyledi:

"Size öyle bir şey göstereceğim ki, AK Parti ile CHP arasındaki farkı göreceksiniz... Ben hizmete oy veririm, ideolojiye değil"