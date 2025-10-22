Akaryakıtta tabela değişti: İşte 22 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme nihayet geldi. 22 Ekim Çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarına indirim geldi. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…