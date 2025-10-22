Akaryakıtta tabela değişti: İşte 22 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

- Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 22 Ekim'de gerçekleşti.
- Brent petrolün düşmesiyle motorin litre fiyatı 1,30 TL ucuzladı.
- Güncel fiyatlar benzin için 52,26-53,42 TL, motorin için 52,35-53,70 TL ve LPG için 27,53-27,71 TL arasında değişiyor.
Araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi sonunda geldi.
Küresel piyasalarda Brent petrolün 60 dolar seviyesine kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında rahatlama dönemi başlattı.
Motorin litre fiyatına 22 Ekim 2025 Çarşamba gece yarısından itibaren 1,30 TL indirim geldi.
İşte 22 Ekim 2025 itibarıyla ortalama akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 52,35 TL
LPG: 27,71 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,08 TL
Motorin: 53,36 TL
LPG: 27,60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,42 TL
Motorin: 53,70 TL
LPG: 27,53 TL