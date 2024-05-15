Akaryakıtta tek fiyat uygulaması bugünden itibaren başladı EPDK'nın kararıyla, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin düzenleme hayata geçiyor. Bugünden itibaren 13 bin bayide fiyat güncellemeleri yapılacak.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan Kurul kararına göre, akaryakıt istasyonlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere fiyat farkı uygulamasına son veriliyor.

Farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

EPDK'dan yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

"Kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülüyor"

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin şu ifadeye yer verildi:

"Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."

Katkı maddeleri için bildirim ve izin yükümlülüğü değişmedi

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yı bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)