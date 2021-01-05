Akhisarlı Milli Piyango talihlisi, ikramiyesini aldı

9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan talihli, adını açıklamadı. Talihli isim, bankaya giderek çekini teslim aldı.

Her yıl düzenlenen yılbaşı çekilişinin bu yıl ki çeyrek bilek talihlilerinden biri de Manisa'nın Akhisar ilçesinden çıktı.

9884757 sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan şanslı kişi, ismini vermek istemedi.

ÇEKİ TESLİM EDİLDİ

Bankaya giden talihli isme çekini, Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti.

BANKADAN TEBRİK

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar’dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.” dedi.