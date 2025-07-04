AKINCI TİHA'dan KEMANKEŞ füzesi ile hedefe tam isabet

Türkiye'nin savunma sanayiinde çığır açan başarılarına bir yenisi daha eklendi.

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA), yerli füze sistemlerinin entegrasyon çalışmaları sürüyor..

HEDEF TAM İSABETLE VURULDU

Yine Baykar tarafından üretilen 2 adet KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi ile gerçekleştirilen atış, seyir ve dalış testinde hedef tam isabetle vurulurken seyir ve dalış görevleri de başarı ile yerine getirildi.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış, seyir ve dalış testine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Yay gibi çevik AKINCI'lara, KEMANKEŞ'ler ok olur." dedi.

MİLLİ SİHA'LARIN VURUCU GÜCÜ

KEMANKEŞ 1, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

200 kilometrenin üzerinde görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

MUHAREBE SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Füze, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek.

Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.