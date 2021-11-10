AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması

AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde Galata Kulesi ve AKM'de ışık gösterisi yapıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde ışık gösterisiyle anıldı.

İLGİYLE İZLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ve Atatürk'ten görsellerin yansıtıldığı '10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma' etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması VİDEO

AKM'DE KONSER DE DÜZENLENDİ

AKM Tiyatro Salonunda Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü anma konseri de düzenlendi.

































