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    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı

    Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları çift yönlü olarak tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 00:20
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 00:50
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    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı

    Aksaray’da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde kapanan Aksaray-Ankara karayolunun ardından Adana ve Nevşehir karayolları da tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı.

    YOLLAR, TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

    Gidiş ve gelişli olmak üzere her 2 yönlerde de tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatılan yollarda polis ekipleri bu araçların geçişine izin vermedi.

    Güvenlik önlemlerinin alındığı karayollarında tır ve ağır tonajlı araçlar yolun sağ tarafına ve bölgede bulunan tesislere yönlendirildi.

    Kar yağışının halen etkisini sürdürdüğü kentte çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı VİDEO

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı #1

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı #2

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı #3

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı #4

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı #5

    Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları tırlara ulaşıma kapatıldı #6


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