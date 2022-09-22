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    Aksaray'da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti

    Aksaray'da polisin yaptığı uygulamada durdurulan araç sürücüsü, adeta kendini ihbar ederek sakladığı uyuşturucuların yerini gösterip "Arabada ne çıkarsa her şey benim" dedi.
    • 22.09.2022 - 00:33
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 00:46
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    Aksaray'da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti

    Aksaray'ın Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde yaşanan olayda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 EY 297 plakalı otomobili durdurdu.

    Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mesut Ç. (30) ve araçta bulunan 3 arkadaşı aracın aranması için indirildi.

    Aracında sakladığı uyuşturucuların yerlerini söyledi

    Araçtan inen sürücü, aracı arayan bekçinin yanına gelerek, “İşte şurada var. Kapıyı aç, şurada sigaranın içinde az bir şey malım da var. Arabada ne çıkarsa her şey benim vallahi” dedi.

    Sürücünün gösterdiği yerde arama yapan bekçi ve polis ekipleri 10 gram bonzai, sigara paketine gizlenmiş içime hazır 2 fişek bonzai maddesi ele geçirdi.

    Aksaray'da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti VİDEO

    Aksaray da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti #1

    Gözaltına alındı

    Kendini ihbar edercesine rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücünün üst araması yapılarak gözaltına alındı.

    Sürücünün yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önceden de uyuşturucu madde kullanmaktan birçok kaydının bulunduğu tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti #2

    Aksaray da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti #3

    Aksaray da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti #4

    Aksaray da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti #5


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