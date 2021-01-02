Aksaray'da dur ihtarına uymayan genç yakalandı

Aksaray’da dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç, bekçilerle dalga geçti.

Aksaray’ın merkez Hamidiye Mahallesinde yaşanan olayda, devriye atan bekçiler sokakta gördükleri ve durumundan şüphelendikleri gence dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli ve bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

ANONS YAPILDI

Bekçilerin telsizden anons etmesi üzerine polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı.

Yaşanan kovalama sonucu şüpheli Taşpazar Mahallesinde yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde gencin 19 yaşındaki Can S. olduğu tespit edilirken, üzerinde geniş çaplı arama yapıldı.



Yapılan sorgulama ve araştırmada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, gencin polis ve bekçilerle diyaloğu şaşırttı.

ALAY ETTİ

Alay edercesine polis ve bekçilere konuşan genç, hem dalga geçti, hem de cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderdi.

Ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?” diyen genç, “Benim, tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin.” dedi.

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Sende starsın abi” diyen genç, tekrar ekiplere dönerek, “Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı ibocan.” diye konuştu.

Aksaray'da dur ihtarına uymayan genç VİDEO

PARA CEZASI KESİLDİ

Gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.





