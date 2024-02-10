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Aksaray'da sokak ortasında darbedip bıçakladılar: 4 yaralı

Aksaray'da sokak ortasında darbedip bıçakladılar: 4 yaralı Aksaray'da sokak ortasında önlerini kesen şahıslarla kavga eden gençlerden biri bıçakla, 3’ü de darp sonucu yaralandı.