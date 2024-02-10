Aksaray'da sokak ortasında darbedip bıçakladılar: 4 yaralı

Aksaray'da saat 17.30 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3306. Sokak'ta, 4 arkadaş mahallede bulunan parkta vakit geçirdikten sonra eve gitmek için yola çıktı.
Tartışma çıktı
Yolda giderken kimliği belirlenemeyen 7 kişi, 4 arkadaşın önünü kesti. Şahıslarla bir anda tartışmaya başlayan O.T. (19) ile arkadaşları E.Y.B. (16), Y.Ç. (16), M.S. (16) isimli 4 arkadaş önce darp edildi.
1'i bıçakla, 3 kişi darbedilerek yaralandı
Şahısların yüzüne toprak atarak kurtulmaya çalışan O.T. bıçaklanarak yaralanırken, E.Y.B. ise kemerle darp edilerek yaralandı.
Şahıslar, taşlarla diğer 2 genci de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Darp edilen gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralı 4 genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şahıslar aranıyor
Burada tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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