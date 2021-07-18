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    Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi

    Aksaray'da bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 03:42
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    Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi

    Aksaray Ankara Karayolu'nda saat 01.00 sıralarında, bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazada 6 kişi yaralandı.

    İSTANBUL'DAN ŞANLIURFA'YA GİDİYORLARDI

     

    İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden Aziz Sahur (41) idaresindeki 63 ACU 479 plakalı minibüs, petrol istasyonundan yakıt aldıktan 150 metre sonra yolcuların aralarında şakalaşmasını uyarmak için arkasına dönen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Aksaray da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi #1

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücü yaralanmazken minibüste bulunan Orhan Sanal (26), Mahsun Tekdemir (18), Şükrü Demir (45), Hüseyin Akpınar (18), İlyas (22) ve Osman Yıldız (20) yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Aksaray da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi #2

    ''ARKADAŞLAR ŞAKALAŞIYORDU''

    Minibüste bulunan İbrahim İpek, "İstanbul'dan bayram tatili için Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Seyir halindeyken arkadaşlar şakalaşıyordu, kaptan onlara susmalarını söyledi. Arkaya döndüğü zaman araba hemen şarampole kaydı. Şoför hakimiyetini kaybetti. Minibüste toplam 16 kişi bulunuyordu" dedi.

    Aksaray da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi #3

    Aksaray da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi #4

    Aksaray da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi #5

     

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