Alanya'da dolu yağışı görüldü

Fırtına ve yağmurun etkili olduğu Alanya'da, günlük yaşam olumsuz etkilendi. İlçede bir anda etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zarar verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu.

Öğle saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı Alanyalıları şaşkına çevirdi.

Bir anda bastıran dolunun yağış anını Alanya Kalesi'nin bulunduğu bölgede cep telefonuyla görüntüleyenler, "Şu anda buz yağıyor. Kafama gözüme geliyor" diyerek, eline aldığı fındık büyüklüğündeki doluyu gösterdi. Dolu yağışı bölgedeki araçlara hafif hasar verdi.

DALGA VURUNCA DENİZE DÜŞTÜ

Antalya'da kent merkezinde ise rüzgar şiddetini öğle saatlerinde azalttı. Güneş yüzünü gösterince birçok kişi dalgaları izlemek için Konyaaltı sahiline geldi.

Dalgaları yakından izlemek isteyen 2 kişi, çorap ve ayakkabılarını çıkarıp dalgaların vurduğu sahile kadar indi ancak rüzgarın azizliğine uğradı.

Alanya'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı VİDEO

"GÖRDÜN MÜ NASIL YATIRDI"

Dalgalar bir kişinin dengesini kaybedip denize düşmesine neden oldu. O anları görüntüleyen bir vatandaş, "N'oldu yıkandın mı? Gördün mü nasıl yatırdı?" diyerek gördüğünü yanındaki arkadaşına anlattı ve o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.