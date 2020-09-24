Ali Ağaoğlu nasıl zengin oldu? Ali Ağaoğlu'nun toplam serveti ne kadar? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Ali Ağaoğlu nasıl zengin oldu? Ali Ağaoğlu'nun toplam serveti ne kadar? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Adasını satışa çıkaran Ali Ağaoğlu'nun toplam servetinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Ali Ağaoğlu nasıl zengin oldu? Ali Ağaoğlu'nun mal varlığı ne kadar? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Muğla'nın Marmaris ilçesi yakınlarında bulunan adasını satışa çıkaran iş adamı Ali Ağaoğlu'nun toplam serveti ve mal varlığı merak konusu oldu.

Üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönümlük adanın fiyatı 15 milyon dolar olarak belirlenirken, akıllara 'Ali Ağaoğlu'nun toplam serveti ne kadar? Ali Ağaoğlu nasıl zengin oldu?' gibi sorular geldi.

İşte Ali Ağaoğlu'nun toplam serveti ve mal varlığı... Ali Ağaoğlu'nun hayatını ve başarılarını haberimizde derledik...

ALİ AĞAOĞLU'NUN SATIŞA ÇIKARDIĞI ADA

Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda bulunan, fabrikatör Nevzat Feyizoğlu’nun sahibi olduğu ve 2000 yılından bu yana satılık olan Çiftlik Adası, 2015 yılında ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alınmıştı.

Denizden ve havadan gidilen adanın içindeki şatoda iki hizmetli ve misafir evi, atölye, jeneratör odası, bir yüzme havuzu, üç sulama havuzu bulunuyor.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Tam ismi Ali İbrahim Ağaoğlu, 3 Mart 1954'te Trabzonda'da dünyaya geldi.

Türk iş adamı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ali Ağaoğlu'nun babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında yer alıyordu.

BABASININ İŞLERİ İÇİN LİSEYİ YARIDA BIRAKTI

Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrenen Ali Ağaoğlu, 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

BABASINDAN AYRILIP KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990’lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

ALİ AĞAOĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Peki, Ali Ağaoğlu babasından ayrılık kendi şirketini kurduktan sonra nasıl bir servet elde etti? Ali Ağaoğlu'nun serveti ne kadar? Ali Ağaoğlu'nun toplam mal varlığı nedir? İşte sonuçlar...

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10'uncu sırada yer aldı. Mart 2013 itibariyle Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamı statüsündeydi.

Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu, son olarak Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.





ALİ AĞAOĞLU KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Ali Ağaoğlu halen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir.

Ali Ağaoğlu'nun nikahlı ve nikahsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.

Birincisi: Sema Ağaoğlu ile evlendi. Hala evli görünüyorlar. Alican (d.1992) ve Sena (1995) adında bir oğlu bir kızı var.

İkincisi: Ayten Alpar ile yaşadı. Mertcan (2006) adında bir oğlu var.

Üçüncüsü: Rus sevgilisi Sophia Larina

Dördüncüsü: Petek Ertüre (1981) ile birlikte yaşıyor. “Ali Ege” (Mayıs 2013) adında bir oğlu var.

Ali Ağaoğlu’nun bunlardan başka Burcu.K. adlı bir kadından, (2004) E.İ. Ağaoğlu isminde bir erkek çocuğu daha vardır.

Ağaoğlu bu 4’üncü çocuğunu, 2005 yılında mahkeme kararıyla kabul etmek zorunda kaldı.