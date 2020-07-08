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Altın yükselişe geçti
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında fiyatlar, normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 17:22
Koronavirüs salgınında normalleşme yaşanmasına rağmen, altın fiyatları rekora gidiyor...
Altın fiyatları, ikinci dalga korkusu ve ABD-Çin arasındaki ilişkilerin tekrar gerilmesiyle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.
Güncel altın ve döviz fiyatları şu şekilde;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:398,97 TL Satış Fiyatı:400,14 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:646,30 TL Satış Fiyatı:656,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.293,00 TL Satış Fiyatı:1.312,00 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.586,10 TL Satış Fiyatı:2.624,00 TL
DOLAR
Alış Fiyatı: 6,8617 TL Satış Fiyatı: 6,8640 TL
EURO
Alış Fiyatı: 7,7762 TL Satış Fiyatı: 7,7803 TL