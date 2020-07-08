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    Altın yükselişe geçti

    Altın yükselişe geçti

    Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında fiyatlar, normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 17:22
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    Altın yükselişe geçti

    Koronavirüs salgınında normalleşme yaşanmasına rağmen, altın fiyatları rekora gidiyor...

    Altın fiyatları, ikinci dalga korkusu ve ABD-Çin arasındaki ilişkilerin tekrar gerilmesiyle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

    Güncel altın ve döviz fiyatları şu şekilde;

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:398,97 TL Satış Fiyatı:400,14 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:646,30 TL Satış Fiyatı:656,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.293,00 TL Satış Fiyatı:1.312,00 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.586,10 TL Satış Fiyatı:2.624,00 TL

    DOLAR

    Alış Fiyatı: 6,8617 TL Satış Fiyatı: 6,8640 TL

    EURO

    Alış Fiyatı: 7,7762 TL Satış Fiyatı: 7,7803 TL

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