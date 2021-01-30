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    Amasya’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

    Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 19:06
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    Amasya’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

    Amasya'da merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü mevkiinde ormanlık alanda alevler ve dumanların yükseldiği ihbarını alan Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

    KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

    Yangının çıktığı alana yakın bir noktaya kadar araçla, ardından yaya olarak ulaşan ekipler küreklerle müdahale ederek alevleri söndürdü.

    Bu sayede çok sayıda ağacın yanması önlendi.

    Olay yerine gelen Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirip tedbir aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Amasya’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı #1

    Amasya’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı #2

     

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