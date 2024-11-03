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Haber Merkezi

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle gündeme gelen vatandaşlar, yoğun ilgi görüyor.

Özellikle sosyal medyada ilgi çeken şahıslar, çoğu zaman da bu işten para kazanıyor.

Milli bayramlarda TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayınlar açan kişilere kullanıcılar bolca hediye gönderiyor.

SESİ DE KENDİ DE ATATÜRK'E BENZİYOR

Bu sefer de Atatürk'e sesi benzeyen bir vatandaş ortaya çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında görünen şahsın sesi Atatürk'ün sesini bir hayli anımsatıyor. Vatandaş aynı zamanda dış görünüş olarak da Atatürk'e benziyor.

Anıtkabir'de sesi benzeyen şahsı gören gençler hemen etrafına toplanıp yoğun ilgi gösterdi.