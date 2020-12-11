Ankara polisinin 5 ilde düzenlediği yasa dışı sanal bahis operasyonunda 31 zanlı yakalandı, 3 valizde 5 milyon lira nakit ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yasa dışı bahis oynatan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan 40 kişilik suç örgütünün izine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ankara merkezli İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31'i yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümanlara el koyuldu.

Ankara polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu ViDEO

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK NAKİT PARA

Örgüt lideri S.B.K. ile örgüt üyesi S.T. ve H.E., kullandıkları lüks otomobilde, yasa dışı bahisten kazandıkları tespit edilen 3 valiz dolusu 5 milyon lira, değerli maden ve kıymetli evrak ile yakalandı.

Öte yandan ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi.

DEĞERLİ MADENLERE YATIRIM

Örgütün, yasa dışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladıkları 29 kişiye ait 116 banka hesaplarında topladığı, başka kişilerin üzerlerine şirketler kurdurarak, para naklini bu şirketlerden ticari amaçla kazanılmış gelirler gibi gösterdikleri ve bu paraları yine farklı kişilere ait hesaplara nakledip, paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.



Ayrıca örgüt lideri S.B.K.'nin, İstanbul'da bulunan örgütün hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın belirli bir kısmıyla değerli madenlere yatırım yaptığı saptandı.