Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs için sağanak uyarısı

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde etkili olan sağanak, bazı bölgeleri olumsuz etkiliyor..



Özellikle her yağış sonrası su baskını ve selin yaşandığı illerden biri olan Ankara'da için de uyarı geldi...

Ankara Valiliği, yarın (1 Mayıs) il genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı..

1 MAYIS'TA SAĞANAK UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Kuvvetli yağışın saat 11.00 ile 20.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.