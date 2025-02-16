Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ankara'da akşam saatlerinde Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 652. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.