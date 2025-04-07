Ankara'da başıboş köpekler 2 çocuğu ısırdı

DHA

Başıboş köpek vahşetine bir yenisi daha eklendi..

Bu kez Ankara'da korkunç bir olay yaşandı.

Akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi TOKİ Blokları bahçesinde meydana gelen olayda evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan S.Ö. (12) ile N.E.G. (11), çevrede dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

ÇOCUKLARI BACAĞINDAN ISIRDI

Köpekler çocukların bacaklarını ısırdı. Bağırışları duyan mahalleli, çocukları kurtararak köpekleri uzaklaştırdı.

Yaralı çocukları mahalleli kendi imkânlarıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne götürdü.

"2 ÇOCUĞUMUZU 3 KÖPEK ISIRMIŞ"

Çocuğunun psikolojinin etkilendiğini belirten Ali G., "Mahallemizde 2 çocuğumuzu 3 köpek ısırmış. Sağlık ekipleri köpeklerin kuduz olma ihtimaline karşı her ay düzenli şekilde aşı yaptırmamızı söylediler. Yarın karakola gidip şikayetçi olacağım" dedi.

Her iki aile de şikayetçi olurken, mahalle sakinleri çevrede dolaşan başıboş köpeklerin sorununa bir an evvel acil çözüm bulunmasını istedi.