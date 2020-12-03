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    Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu

    Ankara'da bir binanın bodrumunda, farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 01:10
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:01
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    Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu

    Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Keçiören'de bulunan bir binanın bodrum katında, hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek bakıldığı ihbarı üzerine denetim yapıldı.

    23'Ü YAVRU, 68 KÖPEK

    Denetimde, 23'ü yavru 68 köpek bulundu. El koyulan köpekler, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Ankara da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu #1

    12 BİN 308 LİRA CEZA KESİLDİ

    Köpekleri bodrumda tutan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci Maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ceza kesildi.

    Adı açıklanmayan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Ankara da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu #3

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