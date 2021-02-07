Ankara'da ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı
Ankara'da motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin ele geçirildi.
- AA
- 07.02.2021 - 13:06
Ankara'nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Arama yapılan otomobilde ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin bulundu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 2 kişiden birinin arandığı öğrenildi.
Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi.