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    Ankara'da ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı

    Ankara'da motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • AA
    • 07.02.2021 - 13:06
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    Ankara'da ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli polis timleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    Arama yapılan otomobilde ekmek arasına zulalanan 250 gram metamfetamin bulundu.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan 2 kişiden birinin arandığı öğrenildi.

    Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapılan şüpheliler, narkotik ekiplerine teslim edildi.

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    Ankara da ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı #2

    Ankara da ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı #3

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