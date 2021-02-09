Ankara'da gözünü kaybeden işçiye 100 bin liralık tazminatı mahkeme çok gördü

Ankara'da gözünü kaybeden işçiye 100 bin liralık tazminatı mahkeme çok gördü

Ankara'da, hatalı ameliyat nedeniyle sağ gözünü kaybeden işçiye mahkemenin 100 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararını Bölge İdare mahkemesi 'sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı' gerekçesi ile bozdu.

Yahya Kemal Türk, 2013 yılında miyop göz rahatsızlığı nedeniyle kullandığı lens kayınca, hastaneye gitti. Acilen ameliyat olmasına karar verildi. Ancak hatalı ameliyat sonrası sağ gözünü kaybetti.

7 FARKLI AMELİYAT OLDU

Gözün kurtarılabilmesi için 7 farklı ameliyat daha oldu, ancak sonuç alınamadı. Türk, ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açılan davada doktora 'taksirle adam yaralamaya neden olma’ suçundan adli para cezası verildi.

Görme yetisini kaybeden ve çalıştığı yerden de ayrılmak zorunda kalan Türk, Sağlık Bakanlığı’na da maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İdare mahkemesi, iş göremezlik tazminatı olarak Türk'e 174 bin 936 TL maddi tazminat ödenmesine karar verirken, yaşadığı ağır üzüntü nedeniyle de kendisine 100 bin TL, eşine 30 bin TL, oğluna da 20 bin TL olmak üzere toplamda, 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ankara'da gözünü kaybeden işçiye 100 bin liralık tazminatı mahkeme çok gördü VİDEO

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME OLARAK GÖRÜLDÜ

Ancak Bölge İdare Mahkemesi, sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozdu.

Türk'e 10 bin TL, eşi ve oğluna ayrı ayrı 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.