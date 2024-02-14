Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Kaza akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde gerçekleşti.
Ters yönden gelen 42 Y 2538 plakalı otomobil ile tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı Dacia marka otomobil yolun kesiştiği yerde çarpıştı.
Yolcu konumunda bulunan yaşamını yitirdi
Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu.
42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs hayatını kaybederken iki aracın sürücüsü ise yaralandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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