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Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.