Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İHA

Kaza akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde gerçekleşti.

Ters yönden gelen 42 Y 2538 plakalı otomobil ile tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı Dacia marka otomobil yolun kesiştiği yerde çarpıştı.

Yolcu konumunda bulunan yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu.

42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs hayatını kaybederken iki aracın sürücüsü ise yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)