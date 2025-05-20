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Ankara'da kendini göle atan adam korkuttu

Ankara'da kendini göle atan adam korkuttu Gölbaşı ilçesinde 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne atan şahıs, ekiplerin çalışmalarının ardından gölden çıkarıldı.