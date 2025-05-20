İHA
Ankara'da korku dolu anlar..
Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı.
"KURTULDUM" DİYEREK GÖLE ATLADI
Atladığı esnada ‘kurtuldum' diye bağırması görenleri hayrete düşürdü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı.
BALIKÇI OLTASIYLA GÖLDEN ÇIKARTILDI
Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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