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    Ankara'da lüks otomobiliyle yaptığı drifti sosyal medyadan paylaştı

    Ankara'da trafikte sürücüleri tehlikeye atarak lüks otomobiliyle drift yapan şahıs, 200 kilometreyi geçtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 23:43
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    Ankara'da lüks otomobiliyle yaptığı drifti sosyal medyadan paylaştı

    Ankara’da trafiğin en işlek olduğu yollarda Mustafa Erdem Karagöl adlı sürücü, 06 EKK 77 plakalı lüks otomobiliyle aşırı hız ve drift yaptığı görüntüleri kayıt ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

    DRİFT YAPTI VE GÖZDEN KAYBOLDU

    Karagöl’ün paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptıktan sonra hızla gözden kayboldu.

    Ankara'da lüks otomobiliyle yaptığı drifti sosyal medyadan paylaştı-Video

    Ankara da lüks otomobiliyle yaptığı drifti sosyal medyadan paylaştı #1

    200 KİLOMETREYİ GEÇTİ

    Bir başka videoda ise Karagöl’ün, Ankara’nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı’nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü.

    KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Karagöl’ün Tik Tok’tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansırken kullanıcılar tepki gösterdi.

    Ankara da lüks otomobiliyle yaptığı drifti sosyal medyadan paylaştı #2

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