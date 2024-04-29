Ankara'da öfkeli kadın sürücü arkasındaki araca çarptı Ankara'da marketten çıkan kadın, otomobilinin arkasına park edilen ve çıkış yapmasına engel olan otomobile önce yumurta fırlattı, daha sonra aracıyla çarparak tepki gösterdi.

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DHA

Aracını park ettiği yerden çıkaramayan kadın sürücü, öfkesini çıkışını engelleyen araçtan çıkardı..

Olayın adresi Ankara.

Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın, marketten çıktığı sırada otomobilinin arkasına park edilmiş başka bir otomobil nedeniyle aracını park ettiği yerden çıkaramadı.

Yumurta fırlattı, sonra çarptı

Bu duruma öfkelenen kadın, marketten aldığı yumurtaları çıkışını engelleyen otomobile fırlattı. Daha sonra ise geri geri gittiği otomobiliyle arkasına park eden araca çarpan kadın, bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)