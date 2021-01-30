Ankara'da koronavirüs tedbirlerine rağmen bir iş yerinin pavyona dönüştürülerek işletildiği ortaya çıktı.

Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Etlik Caddesi'nde gayrimenkul, inşaat ve otomotiv üzerine hizmet veren bir iş yerine sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda kişinin girmesinden şüphelenerek baskın düzenledi.

İş yerinin alt katına inen ekipler kendilerini bir anda kırmızı loş ışıklarla aydınlatılmış pavyon ortamında buldu.

Ankara'da pavyona çevrilen galeriye polis baskını VİDEO

14 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İş yerinin pavyona dönüştürüldüğü gören polisler, içeride alkol alarak eğlenen 4'ü kadın toplam 14 kişiyi tespit etti

Gözaltına alınanların yapılan kimlik sorgusunda M.T'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

KİRASI 3 BİN LİRA

Yapılan soruşturmada Y.T'nin iş yerinin alt katını 3 bin lira karşılığında kiraladığı ve söz konusu mekanın da üç bölümden oluşan pavyon ortamına dönüştürüldüğü belirlendi.

Etlik Polis Merkezi'ne götürülen 14 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı.

Bu arada Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de söz konusu iş yerinin amacı dışında faaliyet göstermesi sebebi ile işlem başlattı.













