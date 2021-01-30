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    Ankara'da pavyona çevrilen galeriye polis baskını

    Ankara'da koronavirüs tedbirlerine rağmen bir iş yerinin pavyona dönüştürülerek işletildiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 08:53
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    Ankara'da pavyona çevrilen galeriye polis baskını

    Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Etlik Caddesi'nde gayrimenkul, inşaat ve otomotiv üzerine hizmet veren bir iş yerine sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda kişinin girmesinden şüphelenerek baskın düzenledi.

    İş yerinin alt katına inen ekipler kendilerini bir anda kırmızı loş ışıklarla aydınlatılmış pavyon ortamında buldu.

    Ankara'da pavyona çevrilen galeriye polis baskını VİDEO

    14 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    İş yerinin pavyona dönüştürüldüğü gören polisler, içeride alkol alarak eğlenen 4'ü kadın toplam 14 kişiyi tespit etti

    Gözaltına alınanların yapılan kimlik sorgusunda M.T'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

    Ankara pavyon

    KİRASI 3 BİN LİRA

    Yapılan soruşturmada Y.T'nin iş yerinin alt katını 3 bin lira karşılığında kiraladığı ve söz konusu mekanın da üç bölümden oluşan pavyon ortamına dönüştürüldüğü belirlendi.

    Etlik Polis Merkezi'ne götürülen 14 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı.

    Bu arada Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de söz konusu iş yerinin amacı dışında faaliyet göstermesi sebebi ile işlem başlattı.

    Ankara pavyon

    Ankara pavyon

    Ankara pavyon

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