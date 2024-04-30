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Ankara'da sağanak! Yollar göle döndü

Ankara'da sağanak! Yollar göle döndü Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Akşam saatlerinde aniden başlayan ve uzun süre etkili olan yağışta araçlar suya gömüldü.