AA & Ensonhaber
Meteoroloji'nin uyarıları sonucu beklenen sağanak geldi..
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sokaklar göle döndü
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşması, trafikte aksamaya neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Araçlar suya gömüldü
Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yoldaki bazı araçlar ise suya gömüldü.
Metro seferlerinde aksama
Öte yandan bir metro aracı Akköprü durağında servis dışı kalarak Kızılay istikametine geri döndü.
Metrodan inmek zorunda kalan vatandaşlar durakta mahsur kaldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış