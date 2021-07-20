Ankara'da sahibinden kaçan boğa kafeye girdi

Yenimahalle ilçesinde sahibinin elinden kaçan öfkeli boğa, ortalığı birbirine kattıktan sonra bir kafeteryaya girdi.

Ankara Yenimahalle ilçesinde çevresinde toplanan vatandaşlardan ürken boğa, bu sırada kafeteryaya girdi. İçeride bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Bu sırada boğa kafeteryanın arka kapısında çıktı. Bu sırada ola yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne ile boğayı sakinleştirdi. Ardından sahipleri tarafından bağlanarak götürüldü.

"ÇOK KORKTUM"



Boğanın kafeye girdiğini görence esnaf arkadaşına yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Berkay Şen, boğa ile göz göze geldiğini söyledi. Şen, kızgın boğanın 3-4 kişiyi yaraladığını belirterek, "Baktım hayvan ilerde. 10 kişi falan vardı hayvanı tutmaya çalışan. Ben de merak ettim gittim. Bakıştık bir an hayvanla, dükkanın içinde durdu. Ben bana doğru gelecek zannettim, arada cam vardı, kaçtım oradan. Hayvan baya ürkmüştü." ifadelerini kullandı.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Şen, "Aşağıya doğru kovaladık. Sonra garaja girdi. Garaja girince daha da durduramadık. Baya saldırıyordu. 3-4 kişiyi de yaraladı, hastaneye gittiler, bazılarının ayağına bastı, bazılarına boynuz attı. Büyükşehir Belediyesinden ekipler geldi, hayvana sakinleştirici yaptılar. Aradan 15-20 dakika geçince hayvan afallamaya başladı. Peşinden sahipleri geldi, bağlamaya çalıştılar. Ben ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım, baya şaşkındım. Hayvanın yanına giderken yanımda birçok kişi vardı, arkama döndüm baktığımda kimse kalmamıştı. O an korkmaya başladım, biraz geri çıktım zaten hayvan da kapıdan çıktı gitti. Hayvanla biran göz göze geldim baya korktum, bana saldıracak zannettim" dedi.

"KAÇMAYA BAŞLADIM"

Kızgın boğayı yakalamaya çalışan mahalle esnafından Şahin Şen ise yeni otomobil aldığını ve zarar gelmesinden endişe ettiğini belirterek, "Ben içerdeydim, dışardan bir ses geldi kavga gibi. Baktık kızgın bir boğa, herkese saldırıyor. O sırada biz de köşedeydik. Abim boğayı yakalamaya çalıştı. Dedim ki 'Abi sakın yapma. Boğa zaten gözü dönmüş, hiç yaklaşma buna.' Daha sonra boğa kurtulur kurtulmaz önüne beni kattı, ben kaçmaya başladım." açıklamasında bulundu.

Boğanın geldiğinde yorgun olduğunu aktaran Şen, "Baya tırstım hemen arabanın arkasına sakladım. O esnada yan taraftaki pastaneye girdi. Ön kapıdan girdi arka kapıdan çıktı ama hiçbir mala zarar vermedi. Bir kaç kişinin arabasını çizmiş geçerken, boynuzunu sürtmüş. Buraya doğru gelirken abim 'Dükkanı kapatın' diye bağırıyordu, ben de yeni araba aldım, arabaya doğru gidince ben de bağırmaya başladım 'Araba gidiyor' diye. Çiğdemtepeden buraya kadar gelmiş hayvan. Geldiğinde zaten yorgundu, dili falan şişmişti" ifadelerini kullandı.

"SALDIRINCA KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Boğanın boynuz darbelerinden son anda kurtulan Murat Yalçın ise hem boğanın dükkanına zarar vermesini engellemek için hem de esnafa yardımcı olmak için hayvanın üstüne doğru gittini ifade ederek, "Burada esnaflar koşuyorlardı, yolda boğa kaçmış. Ben de onlara yardımcı olmak için hemen yanlarına gittim. Oraya doğru gidince boğa bana saldırdı. Bana saldırınca ben de kaçmak zorunda kaldım. Zaten çok yabancısı değiliz köyden geldiğimiz için az çok anlıyoruz. Üstüme doğru gelince kaçmak zorunda kaldım. Tam yanımdan geçtiği için bana dokunmadı" ifadesini kullandı.