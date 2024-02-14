Ankara'da taktırdığı silikonlar hayatını kararttı Daha çekici bir vücuda sahip olmak düşüncesiyle silikon taktırma kararı alan Gözde Kibar'ın hayatı ağrılar yüzünden

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ensonhaber.com

Ankara'da daha güzel bir vücuta sahip olmak için plastik bir cerraha başvuran Gözde Kibar, hayatının pişmanlığını yaşadı.

Ünlü hekimin ameliyatı hayatını altüst etti

Show TV'nin haberine göre dikleştirme ve silikon ameliyatının ardından acılar çekmeye başlayan Kibar, kollarını bile hareket ettiremediğini söyledi.



Estetikli bir görüntüye de sahip olamayan Kibar, ameliyatı gerçekleştiren doktorun ünlü bir hekim olduğunu belirtti.

"Ağrılar hala devam ediyor"

Kibar, ameliyattan sonra çok acı çektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"Bir ay boyunca evde yattım. Bazı geceler uyuyamıyordum ve ağrılar şuan hala devam ediyor. Dikişler sanki böyle atıcakmış gibi. İçeriyi sıkıştıran bir şey varmış gibi geliyor bana. "

"Ameliyatı yapan doktor benimle ilgilenmiyordu"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun kendisiyle görüşmek istemediğini söyleyen Kibar, "Hiç ilgilenmiyordu. Görüşmeye geldiğinde odadan çıkıp gidiyordu. İki doktor vardı onlar baktı. Onlar da bana ilk defa böyle bir silikon gördüklerini söyledi." dedi.

"Hekim hatası olduğuna dair tespitler var"

Kibar'ın avukatı Hamza Çimen ise, "Hekim hatası olduğuna dair tespitler var. Ceza işlemlerini başlatmadık ancak tüketici mahkemesinde şuan davamız sürmektedir." diye konuştu.

