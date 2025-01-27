Ankara'da tamir ettirdiği tırı tekrar arızalanan şoförden tamirciye silahlı saldırı

İHA

Ankara'da vahşi saldırı..

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana gelen olayda, 2 yıl önce tırını tamir ettiren bir şoför, aracının arızalanması üzerine aynı tamirciye gitti.

Test sürüşüne çıkan şoför ile tamirci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAMİRCİYİ AYAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyüdüğü olayda çılgına dönen tır sürücüsü, tamirciye tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından tır şoförü kaçarken, bacağından yaralanan tamirci sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ŞOFÖR ARANIYOR

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.