Ankara'da yağmur: İstinat duvarı çöktü

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurt geneli yeniden yağışlı hava etkisine girdi..

Özellikle Ankara'da etkili olan yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu..

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından zemin kayması yaşanan Batıkent'teki alanda istinat duvarı yıkıldı. Enkaz, yürüyüş yoluna denk gelirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, meydana gelen göçük havadan görüntülendi.