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    Ankara'da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza

    50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için yaşlı kadını servis aracından indiren markete, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce para cezası uygulandı. Cezanın miktarı açıklanmadı.
    • 12.04.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:33
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    Ankara'da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi.

    Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.

    Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi.

    Sosyal medyada tepki

    Kadın, elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.

    Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.

    Ankara'da alışveriş tutarı 50 TL altında kalan yaşlı kadın, servis aracından zorla indirildi VİDEO

    Ceza miktarı açıklanmadı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

    DHA’dan edinilen bilgilere göre market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı.

    Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.

    Ankara da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza #1

    Ankara da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza #2

    Ankara da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza #3

    Ankara da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza #4


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