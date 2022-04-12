Ankara'da yaşlı kadını servisten indiren markete ceza

50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için yaşlı kadını servis aracından indiren markete, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce para cezası uygulandı. Cezanın miktarı açıklanmadı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi.

Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.

Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepki

Kadın, elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.

Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.

Ankara'da alışveriş tutarı 50 TL altında kalan yaşlı kadın, servis aracından zorla indirildi VİDEO

Ceza miktarı açıklanmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA’dan edinilen bilgilere göre market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı.

Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.