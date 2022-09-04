Antalya Adrasan’da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 9 helikopter, 9 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.
- 04.09.2022 - 18:08
- Güncelleme : 04.09.2022 - 18:35
Saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Yangına müdahele sürüyor
İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi.
İHA'nın haberine göre, ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan söndürme çalışması devam ediyor.
Antalya Adrasan’da orman yangını VİDEO