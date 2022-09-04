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Antalya Adrasan’da orman yangını

Antalya Adrasan’da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 9 helikopter, 9 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.