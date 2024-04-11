İHA
Türkiye'nin doğal afetlerle mücadelesi sürüyor.
Yağışların yerini güneşli hava bırakmasıyla ormanlardaki tehlike arttı..
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Antalya'dan yangın haberi geldi.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Müdahale sürüyor
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış