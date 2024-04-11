Haberler



İç Haber



Antalya Kemer'de orman yangını

Antalya Kemer'de orman yangını Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.