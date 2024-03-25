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Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi Antalya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.