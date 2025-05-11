Antalya'da 30 metrelik falezlerden tehlikeli atlayış

İHA

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, havaların ısınması ile birlikte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 30 metrelik falezler, manzarasıyla görenleri büyülerken adrenalin tutkunu gençlerin tehlikeli eğlencesine de sahne oluyor.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN ÖLÜME ATLAYIŞ

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan gençler, görenleri hem hayrete düşürüyor hem de yüreklerini ağzına getiriyor.

Geçmiş yıllarda yaşanan ve ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan olaylardan ders çıkarmayan bazı gençler, şov ve adrenalin uğruna bu atlayışlarını sürdürüyor.

ATLAYANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bazı gençler denize yakın 5 metrelik kayalık alandan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç ise sahilde denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin yaklaşık 30 metrelik zirve noktasına çıktı.

Burada bir süre bekleyen genç, ardından canını hiçe sayarak kendini boşluğa bıraktı.

Sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşların hayretler içerisindeki bakışları arasında gencin 30 metre yükseklikten kendini sulara bıraktığı anlar ise kameralara yansıdı.