Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 23.04'te 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

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Asrın felaketi sonrası sık sık deprem uyarıları yapılıyor.

Bunun üzerine alınan tedbirlerle birlikte çalışmalar devam ederken, bir yandan da hissedilir düzeyde artçı depremler yaşanıyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.

Kumluca ilçesine 68 kilometre uzaklıkta

Akdeniz'de saat 23.04'te büyüklüğü 4.1 olan bir deprem yaşandı.

Sarsıntı yerin 38.82 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem, AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesine 68.39 kilometre uzaklıktaki meydana geldi.