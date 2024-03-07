Antalya'da alev alev yanan gecekondu küle döndü Antalya'da bir gecekondu çıkan yangında küle döndü. Gecekondunun alev alev yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler yangına müdahale etti

Evde kimsenin olmadığı gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Gecekondu kül oldu

Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)