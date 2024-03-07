Antalya'da alev alev yanan gecekondu küle döndü

İHA
Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler yangına müdahale etti
Evde kimsenin olmadığı gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Gecekondu kül oldu
Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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