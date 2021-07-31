Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
348.653
3.76%
EXEN Coin
25.58
3.06%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Antalya'da alevlerin arasında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi

    Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğduğu öğrenilen oğlağa Mucize adı verildi.
    • AA
    • 31.07.2021 - 02:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da alevlerin arasında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.

    ADINI "MUCİZE" KOYDULAR

    Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.

    Bayat, öğle saatlerinde yangın başladıktan hemen sonra alevlerin köyüne ulaştığını söyledi.

    Antalya da alevlerin arasında doğan oğlağa Mucize adı verildi #1

    "HAYVANLARIMI TERK EDEMEDİM"

    Jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

    Antalya da alevlerin arasında doğan oğlağa Mucize adı verildi #2

    "BU KADAR FELAKETİN İÇİNDE TEK UMUDUMUZ"

    Bayat, uzaktan evlerinin yanışını izlediğini dile getirerek, "Her şey bitti. Köyümüz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.

    Devletin desteğini yanında hissettiğini söyleyen Bayat, çok zararları olduğunu, yaralarının sarılacağına inandığını kaydetti.

    Antalya da alevlerin arasında doğan oğlağa Mucize adı verildi #3

    Antalya da alevlerin arasında doğan oğlağa Mucize adı verildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir