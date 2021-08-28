Antalya'da bir minibüs caddede olan insanları metrelerce sürükledi

Antalya'da bir minibüs caddede olan insanları metrelerce sürükledi

Manavgat ilçesinde, minibüs, yerde yatan kazazedeye yardım eden vatandaşların arasına daldı. Şoför olay yerinden hızla uzaklaşırken, ekipler arama çalışması başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Hasan Sayman’ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve sokağa dönmekte olan Yunus Emre Özdemir’in kullandığı ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma koştuğu sırada sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs, motosiklet sürücüsü ve yardıma koşan vatandaşlara çarparak metrelerce sürükledi.

ARACIN İÇİNDE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Sayman ağır yaralanırken yardımına koşan minibüsün altında kalan ticari araç sürücüsü Yunus Emre Özdemir, Ferhat Baran ve Azerbaycan uyruklu Samıl Islam Aghalıye, Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olay yerindeki vatandaşların alkollü olduğunu belirttikleri minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Minibüs içerisinde bulunan boş ve dolu içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

"SÜRÜKLEDİĞİ ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Kazayı balkondan gördüğünü belirten bir vatandaş “Önce buraya düştü motor. Çocuklar buradaydı. Şu araç arkadan gelip hepsini aldı götürdü” ifadelerini kullandı.

Kazayı gören başka bir vatandaş ise “Motorda 1 kişi vardı. Ondan sonra arkadaşlar geldi yaralıya yardım etmek için. Minibüs ilerden son sürat gelince vurduğu birini ileriye kadar götürdü. İkisini de diğer tarafa dağıttı ama sürüklediği çocuğun durumu çok kötü. Kafatası falan çok kötüydü. Ondan sonra ambulanslar geldi götürdü. Minibüs sürücüsü ise kaçtı. Aracın içi de alkol dolu” dedi.

1'i ağır dört kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Antalya'da bir minibüs caddede olan insanları metrelerce sürükledi VİDEO