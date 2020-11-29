Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini göstermeye başlarken turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

Sıcak havanın etkisini gösterdiği şehirde, vatandaşlar güneşli havada spor ve yürüyüş yaptı.

Sahile gelenler ise denizin keyfini çıkardı.

"GELDİĞİM ÜLKE ÇOK SOĞUK"

Belçika'dan tatile gelen Müzeyyen Kankılıç, “Antalya’da çok güzel bir hava var. Güneş, deniz çok güzel. Geldiğim ülkeyle hava karşılaştırılmaz bile. Orada hava çok soğuk. Ben buradan hikaye atınca imreniyorlar, ülkemi, Antalya’yı çok seviyorum. Kış mevsiminde yaz ayı gibi mevsim yaşıyoruz.” dedi.

Antalya'da deniz sezonu bitmiyor VİDEO

Köpeğini deniz kenarında gezdiren Anastasya ise “Antalya’da hava soğuk değil. Güneş harika. Su biraz soğuk olduğu için denize girmeyeceğim ama ayaklarımı suya sokuyorum.” dedi.